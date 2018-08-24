На питерских заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита

На предприятиях "Ниссан Мэнуфэктуринг РУС" и "Тойота Мануфэктуринг Россия" зарегистрированы случаи заболеваемости острым гепатитом А среди работников. Об этом Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, по данным 23 августа, подтверждено по девять случаев заражения у сотрудников.

В рамках проводимого санитарно-эпидемиологического расследования были отобраны пробы продовольственного сырья, пищевой продукции и воды.

"Выявлены грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия в деятельности ООО "эМэФСи", — говорится на официальном сайте ведомства. — Сотрудники ООО "эМэФСи" не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями".

Введена ограничительная мера в виде запрета деятельности пищеблоков. Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов Ленинградской области. Кроме того, организован комплекс противоэпидемических, профилактических и дезинфекционных мероприятий.

"Организована профилактическая вакцинация сотрудников предприятий. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", — сообщили в управлении Роспотребнадзора.