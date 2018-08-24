В Госдепе США назвали дату введения новых антироссийских санкций

Новые санкции Вашингтона против Москвы вступят в силу 27 августа, после официальной публикации в Федеральном регистре, сообщил представитель Госдепартамента США.

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"Срок уведомления, предусмотренный законом… истёк 22 августа, — передаёт "РИА Новости" слова источника. — Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа".

Напомним, ограничительные меры, вводимые из-за "дела Скрипалей", будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли. Первоначально, как сообщало Накануне.RU, санкции предполагалось ввести 22 августа.