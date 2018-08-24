ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка

Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка (ЦЕБ).

Причина, как поясняется на официальном сайте регулятора, заключается в неисполнении федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных организаций. Подчёркивается, что в течение одного года имели место неоднократное принятие мер из-за нарушений ЦЕБ законодательства о банках.

"Отозвать с 24 августа 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Центрально-Европейский банк" (общество с ограниченной ответственностью)", — говорится в приказе ЦБ.

Отмечается, что прекращение деятельности ЦЕБ должно осуществляться в соотвествии с законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Центробанка РФ.