Крупнейший сервис по продаже авиабилетов приостановил работу

Компания Sindbad, занимавшаяся продажей авиабилетов онлайн, допустила задержку в перечислении средств за авиаперевозки, а 23 августа перестала отвечать на поисковые запросы Aviasales.

По этой причине произошло автоматическое отключение агентства от системы взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA. Тем временем, сайт агентства не работает, на нем размещены только номера телефонов службы поддержки для клиентов. По словам оператора сервиса, сайт столкнулся с "техническими проблемами" и заработает "сегодня-завтра".

Купившим через Sindbad билеты рекомендуется проверить их на сайте авиакомпании и убедиться, что они выписаны. Как сообщил директора Travelata Алексей Зарецкий, "если агентство, у которого турист купил билет, не успело оплатить его авиакомпании, деньги этому туристу никто не вернет".

Sindbad входит в пятерку крупнейших онлайн-агентств по продажам билетов в России. Летом ресурс мог продавать до 70 тыс. билетов в месяц, сообщает РБК.

Напомним, в конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

При этом страховой случай пока не наступил, так как компания не объявила себя банкротом.