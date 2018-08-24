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"Результат санкций против элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС"

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Торговые войны на "Армии-2018" В Подмосковье на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино" проходит форум "Армия-2018". В прошлом году выставка Russian Arms Expo, проходившая с 1999 г. в Нижнем Тагиле, на основании распоряжения премьера Дмитрия Медведева, была перенесена в Подмосковье. Пошел ли перенос на пользу оборонке?
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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Борис Кагарлицкий: Результат санкций против личного имущества элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС У нас экономическая ситуация прочнее и лучше, нежели два года назад, а в провластных кругах начинается паника. Почему? Да просто им глубоко было плевать на российскую экономику, но зато когда задеты индивидуальные или даже групповые интересы, то для них это серьезный удар.
23.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
24.08.2018 03:19 Мск (05:19 Екб)
экономика | В России
ЦБ может повысить ключевую ставку
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центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до конца года.
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Как говорится в презентации банка к отчетности по МСФО за II квартал, ставка может быть повышена Банком России на 0,25 процентного пункта и составит 7,5%. Затем, как предполагают в Сбербанке, в 2019 году ЦБ возобновит снижение ставки и опустит ее до 7,25%, а в конце года - до 7%.

Тем временем, в отчетности по итогам I квартала Сбербанк ждал от Центробанка более мягкой денежной политики и прогнозировал, что ключевая ставка составит 6,75% по итогам 2018 года и 6,5% по итогам 2019 и 2020 годов.

Ставка остается неизменной с марта 2018 г., как и в прошлом месяце регулятор по итогам заседания совета директоров отметил, что сохраняется влияние налоговых мер правительства - повышения НДС - на инфляцию. Показатель может вернуться к 4% в 2019 г. В 2018 г. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4%.

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24.08.2018 03:19 Мск | Денис Линов
05:19 Екб

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ЦБ может повысить ключевую ставку
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