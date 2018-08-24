ЦБ может повысить ключевую ставку

Сбербанк ожидает повышения ключевой ставки до конца года.

Как говорится в презентации банка к отчетности по МСФО за II квартал, ставка может быть повышена Банком России на 0,25 процентного пункта и составит 7,5%. Затем, как предполагают в Сбербанке, в 2019 году ЦБ возобновит снижение ставки и опустит ее до 7,25%, а в конце года - до 7%.

Тем временем, в отчетности по итогам I квартала Сбербанк ждал от Центробанка более мягкой денежной политики и прогнозировал, что ключевая ставка составит 6,75% по итогам 2018 года и 6,5% по итогам 2019 и 2020 годов.

Ставка остается неизменной с марта 2018 г., как и в прошлом месяце регулятор по итогам заседания совета директоров отметил, что сохраняется влияние налоговых мер правительства - повышения НДС - на инфляцию. Показатель может вернуться к 4% в 2019 г. В 2018 г. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4%.