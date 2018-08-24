"Опасный груз". В ЮАР задержано российское судно

В ЮАР задержано российское судно.

Как сообщает национальное портовое управление Transet, на борту судна находились взрывчатые вещества и нелегальное оружие. В настоящий момент судно находится в порту Нгкура. Lada следовало из мадагаскарского порта в Тулиаре в порт нигерийского Лагоса. Пока никому официальные обвинения не предъявлены.

Известно, что полицейские проверили судно уже после того, как было выгружено 14 контейнеров. Поводом для проверки послужило некое "конфиденциальное предупреждение", сообщает Lenta.ru.