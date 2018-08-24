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В международный розыск объявлен предполагаемый заказчик теракта в питерском метро
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полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

Суд объявил в международный розыск предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддина Мухтарова.
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Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По словам следователя, мужчина не проживает в России, и попросил суд заочно арестовать фигуранта на два месяца.

Также следствие просит о заочном аресте родственника Мухтарова, имя которого не разглашается. Его обвиняют в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении оружия, содействии террористической деятельности, сообщают "Известия".

Напомним, летом этого года следователям удалось установить всех причастных к теракту в метро Петербурга.

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24.08.2018 02:58 Мск | Денис Линов
04:58 Екб

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