В международный розыск объявлен предполагаемый заказчик теракта в питерском метро

Суд объявил в международный розыск предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддина Мухтарова.
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Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По словам следователя, мужчина не проживает в России, и попросил суд заочно арестовать фигуранта на два месяца.
Также следствие просит о заочном аресте родственника Мухтарова, имя которого не разглашается. Его обвиняют в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении оружия, содействии террористической деятельности, сообщают "Известия".
Напомним, летом этого года следователям удалось установить всех причастных к теракту в метро Петербурга.