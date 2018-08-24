Журнал Time "утопил" Трампа в Белом доме

Американское издание Time анонсировало обложку с карикатурой, на которой изображен тонущий американский президент Дональд Трамп.

Номер журнала является продолжением серии, посвященной непогоде в Овальном кабинете Белого дома. Первая обложка с карикатурой, которая изображала ветреную и дождливую погоду над столом президента, появилась в феврале прошлого года. Вторая карикатура с усиливающимся штормом стала обложкой номера в апреле 2018 года.

В номере, который выйдет 3 сентября, на передовице Time будет изображен полностью затопленным Овальный кабинет. В спасающейся от потопа фигуре угадывается Дональд Трамп.

Таким образом, издание пытается продемонстрировать проблемы, встающие перед президентом США. Последняя карикатура намекает на множество "тревожных" событий, которые произошли с главой государства в последнее время, сообщает Lenta.ru.