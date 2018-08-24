Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Американский актер и спецпредставитель МИД России по вопросам гуманитарных отношений между Москвой и Вашингтоном Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Московской области.

Регистрация прошла в налоговой инспекции города Элекстросталь. В разделе о деятельности у актера с российским гражданством указаны, в том числе звукозапись, издание музыкальных произведений, деятельность в области исполнительских искусств и в области спорта, а также зрелищно-развлекательная деятельность. Как сообщил представитель артиста Анар Рейбанд, Сигал получил регистрацию в качестве ИП, чтобы легализовать свою деятельность, так как "70–80% своего времени проводит в России".

Рейбанд отметил, что артист не хочет, "чтобы потом за ним бегали судебные приставы".

Также стало известно, что Сигал планирует записать музыкальный альбом, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморском крае.