Трамп уверен, что его импичмент приведет к краху экономики

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, финансовые рынки ждет крах.

"Не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами. Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся", — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News. Американист Дмитрий Дробницкий считает, что последствия от возможного импичмента могут быть самые разные - как массовые волнения, так и микрогражданские войны в США.

При этом рынки могут отреагировать крайне негативно на импичмент. "Другое дело, что затея с импичментом, скорее всего, у демократов никак не выгорит", — отметил эксперт.

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов высказал мнение, что американская элита так и не приняла Трампа. По его словам, американский лидер достаточно экспрессивный человек, искренний, и в Twitter он часто говорит то, что думает, сообщает РИА "Новости".