"Зарядье" попало в топ лучших мест в мире

Американское издание Time поместило московский "Зарядье" в топ 100 лучших мест в мире.

Парк разместился на 12-м месте и стал единственным российским объектом в престижном списке журнала. Как говорится в описании, огромные центральные парки — главная особенность советских городов, однако "Зарядье" не похоже на эти пространства. Его назвали первым за 50 лет крупным парком Москвы, пишет газета "Известия".

Ранее главный столичный архитектор Сергей Кузнецов заявил, что в "Зарядье" наблюдается небывалое количество случаев занятия сексом. "Совокупление каких-то енотов — это нарушает состояние душевного комфорта, потому что это интересует только этих двух кроликов", — отметил на это депутат Госдумы Виталий Милонов.