Расстрелявший полицейских в Москве скончался в больнице

Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову.

Злоумышленник - 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов заведено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственная группа - допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, сообщает ТАСС.

Напомним, 23 августа в центре Москвы мужчина расстрелял полицейских дипломатических представительств. Он устроил словесную перепалку с правоохранителями, а после того, как получил несколько замечаний, достал пистолет и начал стрелять в полицейских.