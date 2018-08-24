Эксперт: Экзамен на знание русского языка мигрантами превратился в фикцию

Действенным направлением профилактики экстремизма является адаптация находящихся в России трудовых мигрантов. В ходе панельной дискуссии "Экстремизм в миграционных общинах VS ксенофобия и национализм в принимающем сообществе – проблемы коммуникации, интеграции, принятия", состоявшейся 23 августа в Екатеринбурге, эксперты обсуждали различные варианты адаптации приезжих.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, среди прочих трудностей они констатировали, что существующий ныне экзамен на знание русского языка фактически превратился в фикцию.

"Язык – основной инструмент адаптации мигранта. А как мы можем требовать, чтобы он был адаптирован и интегрирован, если нет условий? Бесплатных курсов русского языка фактически вообще нет, а экзамен на знание русского языка – все профессионалы знают, что он из себя представляет, что это фикция, никакой подготовки нет. А сам экзамен, получение сертификата превратился в "товар – деньги", никакой речи об изучении русского языка быть не может", – отметила исполнительный директор НП "Межнациональный информационный центр" Нурзида Бенсгиер.