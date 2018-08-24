"Хотят "прогнать" быстро". Суд приступил к рассмотрению уголовного дела пермского "отрицателя холокоста"

В Перми стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении активиста Романа Юшкова, которому вменяют отрицание холокоста. Как рассказал обвиняемый Накануне.RU, процесс может завершиться в течение двух недель, а судья не дает проинформировать присяжных "об общественно-политическом контексте, в который вписана история его преследования".

"Судья мне затыкает рот. Вопрос, который обсуждается в рамках дела, глубоко завязан на общественно-политический контекст, на законы, сакрализующие цифру в 6 млн, и продвижение их в Россию, к примеру, в виде статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". И как можно защищаться, не обращаясь к этому контексту?" – рассказал Юшков.

По его словам, судья требует разговора только о деле. Были допрошены свидетели обвинения.

"Когда что "перепостил", какую кнопку нажал или не нажал, в какой день, сколько человек прочло. Считаю, что это – профанация правосудия. Я попытался задать свидетелю Клейнеру, который на самом деле – заявитель, вопросы, но судья все их снял. Мне хотелось, чтобы в суде прозвучало, что Клейнер – гражданин Израиля и прочее. Судья хочет быстро "прогнать" процесс, желая провести его за пару недель", – рассказал активист.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".