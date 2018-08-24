Моор и Комарова в Сургуте оценили эффективность "Сотрудничества"

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки в Сургут вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой посетил окружной центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии и сургутский центр адаптивного спорта. Оба социально-значимых объекта построены в рамках программы "Сотрудничество", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии - семиэтажное здание общей площадью 8 тыс. кв. м. Он специализируется на оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Главы регионов осмотрели приемное отделение и отделение анестезиологии и реанимации.

Строительство операционно-реанимационного корпуса по программе "Сотрудничество" стартовало в 2013 г. завершилось - в 2017 г. Благодаря новому корпусу мощность центра увеличилась до 200 коек. По словам исполняющего обязанности главного врача центра Александра Соболева, ежедневно за помощью в приемный покой обращаются 15-20 пациентов, причем каждый третий из них - в экстренном порядке.

"В приемном отделении предусмотрено разделение потоков пациентов, поступающих в плановом и экстренном порядке, в результате среднее время ожидания госпитализации снижено в три раза и составляет 22 минуты, а при экстренной госпитализации не превышает 10-12 минут", - сообщил Александр Соболев.

В прошлом году в центре выполнили более 600 операций пациентам с нарушениями ритма сердца. Это на 12% больше, чем в 2016 г. В первом полугодии текущего года проведено уже более 350 операций.

В центре адаптивного спорта Александр Моор и Наталья Комарова посмотрели как тренируются фехтовальщики на колясках, легкоатлеты и любители силовых видов спорта, пообщались с заслуженными мастерами спорта России Евгением Малых и Дмитрием Душкиным, а также с другими атлетами с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь центра составляет около 10 тыс. кв. м. В нем обустроен легкоатлетический манеж с беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, метания ядра, дисков, копья, а также тренажерный зал. Ежедневно центр могут посещать 860 человек. Одновременно заниматься могут до 200 человек.

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что паралимпийские виды спорта - это самый эффективный способ социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа центра построена на инклюзивном обучении. Александр Моор отметил, что ценность этого центра нельзя измерить деньгами.

"Достаточно посмотреть на эмоции людей, которые здесь занимаются. В Тюменской области мы тоже уделяем внимание развитию спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, но опыт Югры в этой сфере нам очень интересен", - заявил врио губернатора.

Главы субъектов сошлись во мнении, что программа "сотрудничество" доказала свою состоятельность.Наталья Комарова отметила, что в автономном округе благодаря этой программе построено 14 объектов здравооохранения, среди них онкологический центр и окружная больница в Пыть-Яхе. Продолжается строительство крупного медицинского центра в Нижневартовске, приобретаются помещения для поликлиник.

Программа сформирована таким образом, что у органов власти Югры, Ямала и Тюменской области есть возможность, учитывая внешние обстоятельства, повышать ее эффективность, заявила Наталья Комарова.

"В рамках программы "Сотрудничество" может быть профинансировано строительство социальных объектов, которые необходимы жителям автономных округов. Приоритеты определяют органы власти Югры и Ямала. Любой объект в сфере здравоохранения, образования или спорта, который окружные власти посчитают необходимым построить и предложат для финансирования за счет программы "Сотрудничество", мы будем рады поддержать", - резюмировал Александр Моор.

Как сообщало Накануне.RU, губернаторы Югры, Ямала и Тюменской области пролонгировали действие программы "Сотрудничество" до конца 2025 г.