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Борис Кагарлицкий: Результат санкций против личного имущества элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС У нас экономическая ситуация прочнее и лучше, нежели два года назад, а в провластных кругах начинается паника. Почему? Да просто им глубоко было плевать на российскую экономику, но зато когда задеты индивидуальные или даже групповые интересы, то для них это серьезный удар.
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Льготникам советуют не отказываться от бесплатных лекарств
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таблетки деньги наркотики (2010) | Фото: liveinternet.ru

Врачи рекомендуют людям с инвалидностью, имеющим права на бесплатные лекарства, не "монетизировать" льготу. Помощь может понадобиться в любой момент, и если человек выбрал деньги, лечение может стоить очень дорого, тогда как при обеспечении таблетками пациенту не надо беспокоиться о препаратах. Речь идет, в частности, о сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, обезболивающих, гормональных и других препаратах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
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По словам заместителя главного врача пермской ГКБ №2 Елены Потаповой, федеральные льготники – инвалиды, которым может стать хуже в любую минуту. Им выгоднее иметь льготу в натуральном выражении.

В пример она приводит пациента с глаукомой. Лечить ее недорого, и человек вместо лекарств выбирает деньги. Из-за того, что большинство пациентов с этим заболеванием – пенсионеры, у них могут возникнуть сопутствующие болезни, которые тоже надо лечить. Но человек уже получил деньги вместо лекарств, значит, до 1 октября следующего года он любые таблетки должен будет покупать сам.

Потапова напомнила, что если человек болеет распространенной сегодня гипертонией, у него могут развиться заболевания почек, что часто приводит к хронической почечной недостаточности. Ее лечение стоит дорого: к примеру, месячный запас "Кетостерила" стоит больше 10 тыс. руб., а нужны и другие лекарства. Если у пациента оформлена льгота, все эти таблетки он получает бесплатно.

импортозамещение лекарства таблетки доллары(2016)|Фото: gazeta.ru

Врач рассказывает, что, к сожалению, даже не все онкобольные выбирают льготу в виде лекарств. После операции и химио- или радиотерапии человек чувствует себя здоровым, но ремиссия далеко не всегда длится всю жизнь. В случае рецидива лечение может стоить вплоть до нескольких десятков тысяч рублей в месяц. Пациента могут направить в стационар, но он не сможет быть там вечно, и ему придется искать деньги на препараты, которые он должен принимать амбулаторно.

К примеру, при паллиативном лечении врачи всё чаще рекомендуют обезболивающие наркосодержащие пластыри. Это эффективная замена инъекциям наркопрепаратов. К тому же, больной может применять их самостоятельно. Одна упаковка такого пластыря стоит в среднем 3-5 тыс. руб., хватает ее на несколько дней, но эти пластыри входят в список жизненно-необходимых лекарственных препаратов и больной может получать их по льготе.

Этот перечень постоянно расширяется, в него включают новые, эффективные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта и их последствий, ревматизма, профилактики тромбозов и так далее. Список содержит медикаменты, предназначенные для оказания помощи при всех видах патологий, которые существуют на сегодняшний день.

Напомним, ежегодно до 1 октября люди, живущие с инвалидностью, должны решить, в каком виде они будут в следующем году получать лекарства, которые им положены бесплатно. У каждого из них есть право на "монетизацию" льготы: вместо лекарств получать каждый месяц около 800 руб. Врачи советуют не торопиться с отказом от права на бесплатные лекарства, поскольку они могут понадобиться в самый неожиданный момент.

Если пациент хочет со следующего года вернуть себе право на льготу, то до 1 октября нужно подойти с заполненным заявлением и паспортом в территориальное управление Пенсионного фонда России по месту жительства, в Межфункциональный центр (МФЦ) или подать заявление через сайт Госуслуг. Скачать бланк можно на сайте Пенсионного фонда.

деньги, лекарства (2016)|Фото: vlad.mk.ru

Другие новости по темам: таблетки, льготники, монетизация, Елена Потапова
24.08.2018 07:18 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:18 Екб

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Льготникам советуют не отказываться от бесплатных лекарств
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