"Суслики бегут". Опубликована новая видеозапись избиения заключенных в ярославской колонии

В сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1, пишет "Новая газета".

Запись изданию предоставили юристы фонда "Общественный вердикт".

На кадрах мужчины в форме сотрудников колонии выстроились в живой коридор, по которому начали гонять заключенных, попутно избивая зэков руками, ногами и дубинками.

На видео слышно голос одного из якобы сотрудников колонии, который комментирует: "Суслики бегут".

В конце видеозаписи видно, как один из мужчин в форме держит в руках мокрую простынь - именно такой же простынью заматывали голову пострадавшему заключенному Евгению Макарову для того, чтобы приглушить крики. Сообщается, что данная запись была произведена на видеорегистратор одного из сотрудников, который был закреплен на форме. Предположительно, кадры были сделаны в декабре 2016 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, о пытках в данной колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

Число подозреваемых по делу выросло до 12. Ходатайства об аресте еще четырех фигурантов поступили в суд в среду. Официально об их задержании не сообщалось.

Напомним, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным, которого избили в колонии №1 в Ярославле, а также перед его родными. Он заявил, что ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".