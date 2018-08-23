В центре Москвы злоумышленник расстрелял полицейских

В центре Москвы 23 августа неизвестный мужчина расстрелял полицейских дипломатических представительств, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по столице.

Известно, что нападавший был один. Он устроил словесную перепалку с правоохранителями, а после того, как получил несколько замечаний, достал пистолет и начал стрелять в полицейских.

Сообщается, что один из сотрудников правоохранительных органов ранен, ранение получил и сам нападавший - сейчас он находится в критическом состоянии.

У пострадавшего полицейского зафиксировано ранение в ногу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело.