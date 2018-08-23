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"Результат санкций против элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС"

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от издателя  |  добавить комментарий


Борис Кагарлицкий: Результат санкций против личного имущества элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС У нас экономическая ситуация прочнее и лучше, нежели два года назад, а в провластных кругах начинается паника. Почему? Да просто им глубоко было плевать на российскую экономику, но зато когда задеты индивидуальные или даже групповые интересы, то для них это серьезный удар.
23.08.2018
экспертное мнение ;
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В Зауралье освобождается должность главного коммуниста региона
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Василий Кислицын (2018) | Фото:Накануне.RU

Руководитель КПРФ в Курганской области Василий Кислицын решил покинуть партийный пост по собственному желанию, об этом он сообщил корреспонденту Накануне.RU.
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Известно, что имя нового руководителя зауральских коммунистов станет известно 6 октября на конференции.

В данный момент претендентов на кресло главы зауральского отделения КПРФ двое - это депутат Курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров и заместитель Кислицына Виктор Зырянов.

Яков Сидоров(2016)|Фото:Накануне.RU

Виктор Зырянов, КПРФ, Курган(2018)|Фото:Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 сентября в Кургане коммунисты готовят акцию протеста против инициативы российского правительства по повышению пенсионного возраста в стране. Данная акция пройдет и во многих других городах России. Василий Кислицын отметил, что обязательно примет в ней участие.

Василий Кислицын(2018)|Фото:Накануне.RU

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23.08.2018 21:22 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
23:22 Екб

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В Зауралье освобождается должность главного коммуниста региона
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