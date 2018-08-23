В Зауралье освобождается должность главного коммуниста региона

Руководитель КПРФ в Курганской области Василий Кислицын решил покинуть партийный пост по собственному желанию, об этом он сообщил корреспонденту Накануне.RU.

Известно, что имя нового руководителя зауральских коммунистов станет известно 6 октября на конференции.

В данный момент претендентов на кресло главы зауральского отделения КПРФ двое - это депутат Курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров и заместитель Кислицына Виктор Зырянов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 сентября в Кургане коммунисты готовят акцию протеста против инициативы российского правительства по повышению пенсионного возраста в стране. Данная акция пройдет и во многих других городах России. Василий Кислицын отметил, что обязательно примет в ней участие.