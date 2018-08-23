Завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении членов банды Аслана Гагиева

ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Инала Зассеева, Олега Алымова, Ивана Багаева, Мэльса Гобозова, Гонери Джиоева, Игоря Дудия, Чермена Зангиева, Дмитрия Кодоева, Виктора Пронина, Андрея Санкина, Эрика Таутиева, Руслана Юртова - членов банды Аслана Гагиева.

Все 12 обвиняются в бандитизме.

Следствие считает, что с 2004 по 2014 годы участники преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, убивали и похищали людей, а также совершили 3 посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили Накануне.RU в СКР.

23 августа уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Российской Федерации для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности, в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Аслану Гагиеву в июле этого года было предъявлено обвинение.