Стала известна причина, по которой премьер-министр Дмитрий Медведев с 14 августа не появляется на публике

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев не появляется на публичных мероприятиях с 14 августа. Как сообщает "Газета.Ru", в правительстве прокомментировали отсутствие Медведева.

Отмечается, что он занимался спортом и получил травму, которая пока не позволяет ему вернуться к работе.

Что это за травма и при каких обстоятельствах получена - неизвестно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в марте прошлого года во многих городах России прошли митинги с резкой критикой Медведева - поводом послужило расследование ФБК, которое вскрыло якобы имеющиеся у главы правительства баснословные богатства. После резонансной публикации Медведев ненадолго пропал - президент России Владимир Путин тогда рассказал, что Медведев заболел гриппом.

Известно, что во время тех митингов Медведев катался на лыжах - такая информация появилась на его социальной страничке в соцсетях.