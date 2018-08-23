Челябинца приговорили к 16 годам тюрьмы за продажу особо опасного наркотика

В Челябинске осудили местного жителя за продажу опасного наркотика карфентанила.

Данное вещество является опасным для человека, в чистом виде даже мизерная его доза может повлечь смерть, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что в апреле прошлого года злоумышленник через закладку продал карфентанил массой 3,7 грамма. Его при попытке сбыта очередной партии задержали полицейские.

Мужчине назначили 16 лет в колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей.