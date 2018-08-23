Путин посетил "Курскую дугу"

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата на территории "Курской дуги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства прибыл в Курск на мероприятия в честь 75-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битве.

Как отмечается, после окончании церемонии в мемориальном комплексе президент пообщался с ветеранами и местными жителями.

"Затем Владимир Путин осмотрел расположенные на территории комплекса мемориалы – памятник маршалу Жукову и памятный знак "Курск – город воинской славы", – куда также возложил цветы", - говорится в сообщении.

Президент также отдал дань памяти морякам с подводной лодки "Курск", посетив монумент, сооруженный в честь подводников.