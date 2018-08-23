На Ямале 27-28 августа пройдут антитеррористические учения, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ФСБ России по Тюменской области.

Учение по пресечению условного теракта пройдут в эти даты в МБОУ СОШ № 2 в Салехарде. Отмечается, что в рамках учений будут отработаны практические навыки по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

"В учении примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МЧС России, органов власти ЯНАО и других ведомств", - говорится в сообщении.