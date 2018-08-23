Украина запретила переселенцам из Донбасса участвовать в местных выборах

Верховный суд Украины постановил, что переселенцы из Донбасса не имеют права участвовать в местных выборах. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В заявлении говорится, что право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и зарегистрированы там. Временная регистрация суд не устроила.

Это решение прокомментировал бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров на своей странице в Facebook. По его мнению, Киев боится потенциальных оппозиционных настроений переселенцев.

"Складывается парадоксальная ситуация, когда военнослужащие срочной службы и студенты с Западной и Центральной Украины могут голосовать на местных выборах Юго-Востока, тем самым искажая волеизъявление территориальных общин, а переселенцы, которые такой же срок в 5 лет обитают в других областях, лишены этого права. Мы живем в обществе культурной сегрегации и национальной дискриминации, которое построил режим майдана", – признал Азаров.

Накануне об ограничении прав уже самого Донбасса заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук. Он предложил дать Донбассу автономию, но без права обсуждать "святые для Украины вещи".