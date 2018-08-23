Сын актера сериала "Интерны" не признает вину в избиении до смерти блогера в московском Парке Горького

Корней Макаров, сын актера из сериала "Интерны", подозреваемый в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в столичном Парке Горького в августе прошлого года, не признает вину. Об этом сообщил его защитник Артем Миняйчев, передает ТАСС.

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, фигурантом которого является Макаров.

"Мой подзащитный сожалеет о случившемся, но вину в инкриминируемом преступлении не признает", - сказал адвокат.

Напомним, в августе прошлого года Макарову было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Как сообщало Накануне.RU, 13 августа 2017 года группа лиц, находясь в одном из парков, расположенных по улице Крымский вал, используя формальный повод, вступила в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения. После чего один из участников конфликта нанес ему удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где не приходя в сознание, скончался.