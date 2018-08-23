В суде Тюмени рассмотрят дело о подкупе директора УК на сумму свыше 1,8 млн рублей

В суд Тюмени направлено уголовное дело о подкупе директора управляющей компании "Озерное" на сумму более 1,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Так, с июня 2016 года по август 2017 года руководитель УК получила от фирмы, специализирующейся на обслуживании лифтов, получила в общей сложности более 1,8 млн. рублей за возможность быть единственным подрядчиком.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Ленинском районном суде Тюмени.

В апреле 2016 года глава УК поручила своему заместителю связаться с гендиректором фирмы для откатов за возможность обслуживания лифтов жилого фонда УК. "Тот при встрече озвучил сумму 150 тыс. рублей ежемесячно. Руководитель организации вынужден был согласиться. Откаты по фиктивному договору об оказании рекламных услуг перечислялись фирме супруги заместителя управляющей компании. Та в свою очередь тоже по фиктивному договору по техническому обслуживанию рекламных конструкций переводила деньги знакомой предпринимательнице", - говорится в сообщении.

С февраля 2017 года деньги переводились предпринимательнице напрямую. "Всего таким способом было передано свыше 1,8 млн рублей", - добавили в ведомстве.