Уголовное дело о взятках в отношении декана ЮУрГАУ передано в суд

В Челябинске в суд поступило уголовное дело в отношении декана факультета института ветеринарной медицины Южно-Уральского государственного аграрного университета Дмитрия Вильвера.

Как ранее сообщало Накануне.RU, он обвиняется в получении взяток.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый получил взятку в сумме 14 тыс. рублей от студента за сдачу сессии без экзаменов. В ходе расследования уголовного дела следователем установлена причастность обвиняемого к совершению еще 4 аналогичных преступных эпизодов. Общая сумма взяток составила 74 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции.