В Ленинградской области неизвестный напал на 11-летнюю девочку во время ее прогулки с собакой

В Волховском районе Ленинградской области неизвестный напал на 11-летнюю девочку, выгуливавшую собаку, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел днем 22 августа 2018 года в лесополосе у д.5 по ул.Космонавтов в г. Сясьстрой Волховского района Ленобласти.

Мужчина напал на малолетнюю девочку, когда та выгуливала свою собаку. Его действия квалифицированы следствием как "разбой, совершенный применением предметов, используемых в качестве оружия". При этом в ведомстве уточнили, что сексуального насилия в отношении девочки не совершалось.

"Злоумышленник схватил ребенка за ногу, повалив на землю и протащил по земле за находящиеся там хозяйственные постройки, где ударил битой по ноге, осмотрел карманы одежды девочки и, не найдя в них ценностей, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают личность нападавшего и его местонахождение.