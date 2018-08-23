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"Нарушений нет": в прокуратуре не нашли претензий к мэрии Югорска, пытавшейся вырубить 36 га леса
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вырубка у СНТ &quot;Морошка&quot;, Югорск (2018) | Фото: Антон Пантин

Югорская межрайонная прокуратура рассказала об итогах проверки инициативы мэрии Югорска вырубить 36 га деревьев возле СНТ "Морошка", передает корреспондент Накануне.RU.
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В ответе надзорного ведомства на запрос Накануне.RU говорится, что решением думы Югорска от 7 октября 2014 г. утвержден генеральный план города. Позже он согласован во всех инстанциях, его поддержал вице-губернатор округа.

Документ предусматривает исключение из границ города садово-огороднических товариществ и территории сельхозпредприятий и перевод их в "земли сельскохозяйственного назначения", куда они позже и отнесены. В соответствии с картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Югорска, территория, на которой началась вырубка леса, относится к зоне размещения сельхоз предприятий. В такой зоне допускается использование земли, в частности, для животноводства и птицеводства.

вырубка у СНТ "Морошка", Югорск(2018)|Фото: Антон Пантин

Вырубка леса на данном участке шла силами ООО "Торговый дом "Вид". Компания подписала договор с "Городским лесничеством", в соответствии с которым, она рубит деревья на основании распоряжения администрации. Все они после вырубки становятся собственностью "Вида".

"По сведениям мэрии, сейчас вырубка прекратилась, и использование земли под крестьянско-фермерские хозяйства не планируется. В результате проверки законности вырубки деревьев на территории "зеленой зоны" оснований для прокурорского реагирования нет", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, в Югорске состоялся "народный сход", на котором жители выступили против решения мэрии вырубить 36 га леса в районе СОНТ "Морошка". Позже мэрия своим решением отменила инициативу, а землю для крестьянских хозяйств собралась искать в другом месте.

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23.08.2018 16:13 Мск | Югорск | Михаил Лукашкин
18:13 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 09:58 Мск
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Ранее 19.07.2018 13:50 Мск
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Ранее 19.07.2018 11:15 Мск
В югорском городе люди вышли на сход из-за масштабной вырубки леса








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"Нарушений нет": в прокуратуре не нашли претензий к мэрии Югорска, пытавшейся вырубить 36 га леса
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