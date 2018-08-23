Александр Моор в Сургуте обсудил с Натальей Комаровой подготовку нефтяников

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня с рабочей поездкой прибыл в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой Александр Моор посетил центр политехнического обучения компании "Сургутнефтегаз", где осмотрел учебные аудитории и полигоны для практических занятий. На полигонах учащиеся под руководством опытных мастеров производственного обучения отрабатывают практические навыки работы на основных производственных участках – добычи и подготовки нефти, бурения, текущего и капитального ремонта скважин, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

По словам замгендиректора по кадрам "Сургутнефтегаза" Михаила Кириленко, главный корпус и участки полигона оснащены 10 тренажерными комплексами, 24 лабораторными стендами и 22 специализированными аудиториями, каждая из которых оборудована современными техническими средствами обучения. Все оборудование на учебных полигонах действующее, благодаря чему в центре можно смоделировать любые, в том числе нештатные ситуации, которые могут возникнуть на реальном производстве.

"В 2017 г. в центре прошли обучение 44 тыс. наших работников, в 2018 г. планируем обучить 56 тыс. человек. Кроме того, 12 тыс. человек пройдут здесь профессиональную переподготовку. Центр готовит работников по более чем 350 специальностям. Для этого созданы все необходимые условия", – прокомментировал возможности центра гендиректор компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

Отметим, что площадь территории центра составляет 42 га.

В конце экскурсии врио главы региона поднялся на буровую, изготовленную для сургутских нефтяников в Тюмени. Александр Моор отметил, что центр политехнического обучения "Сургутнефтегаза" - уникальное учебное заведение, полностью ориентированное на решение стоящих перед компанией производственных задач.

"Это пример для подражания. Для нас особенно важно, что и в качестве учебного оборудования, и на реальном производстве "Сургутнефтегаз" широко использует продукцию тюменских предприятий. Сургутские нефтяники на протяжении многих лет активно сотрудничают с нашими машиностроителями, задавая современные стандарты, в том числе в сфере импортозамещения. Я уверен, что у нашего сотрудничества – хорошие перспективы", – врио губернатора. Он также добавил, что Югра и Тюменская область имеют большой опыт подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в крупных нефтегазовых компаниях.

"Только в "Сургутнефтегазе" трудятся сегодня около 12 тыс. выпускников Тюменского нефтегазового университета. Мы обсудили с Натальей Комаровой перспективы реализации совместных образовательных проектов по подготовке специалистов, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", – сообщил Александр Моор.