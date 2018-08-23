Александр Моор в Сургуте обсудил с Натальей Комаровой подготовку нефтяников

в этот день
23.08.18
18:15
В Екб.20:15
На родине отвергли, а Западу нравится. В Европе отметили "Лето" Серебренникова
Большую часть семейного бюджета уральцы тратят на продукты и ЖКХ
От губернатора Севастополя уходит вся московская команда "апостолов"
Главное
Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк

Тема дня
Торговые войны на "Армии-2018" В Подмосковье на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино" проходит форум "Армия-2018". В прошлом году выставка Russian Arms Expo, проходившая с 1999 г. в Нижнем Тагиле, на основании распоряжения премьера Дмитрия Медведева, была перенесена в Подмосковье. Пошел ли перенос на пользу оборонке?
23.08.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Борис Кагарлицкий: Результат западных санкций против личного имущества элиты – пенсионная "реформа" и повышение НДС У нас экономическая ситуация прочнее и лучше, нежели два года назад, а в провластных кругах начинается паника. Почему? Да просто им глубоко было плевать на российскую экономику, но зато когда задеты индивидуальные или даже групповые интересы, то для них это серьезный удар.
23.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 491



Новости
23.08.2018 16:30 Мск (18:30 Екб)
политика
Александр Моор в Сургуте обсудил с Натальей Комаровой подготовку нефтяников
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Александр Моор, визит в Сургут (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня с рабочей поездкой прибыл в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой Александр Моор посетил центр политехнического обучения компании "Сургутнефтегаз", где осмотрел учебные аудитории и полигоны для практических занятий. На полигонах учащиеся под руководством опытных мастеров производственного обучения отрабатывают практические навыки работы на основных производственных участках – добычи и подготовки нефти, бурения, текущего и капитального ремонта скважин, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

По словам замгендиректора по кадрам "Сургутнефтегаза" Михаила Кириленко, главный корпус и участки полигона оснащены 10 тренажерными комплексами, 24 лабораторными стендами и 22 специализированными аудиториями, каждая из которых оборудована современными техническими средствами обучения. Все оборудование на учебных полигонах действующее, благодаря чему в центре можно смоделировать любые, в том числе нештатные ситуации, которые могут возникнуть на реальном производстве.

"В 2017 г. в центре прошли обучение 44 тыс. наших работников, в 2018 г. планируем обучить 56 тыс. человек. Кроме того, 12 тыс. человек пройдут здесь профессиональную переподготовку. Центр готовит работников по более чем 350 специальностям. Для этого созданы все необходимые условия", – прокомментировал возможности центра гендиректор компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов.

Отметим, что площадь территории центра составляет 42 га.

В конце экскурсии врио главы региона поднялся на буровую, изготовленную для сургутских нефтяников в Тюмени. Александр Моор отметил, что центр политехнического обучения "Сургутнефтегаза" - уникальное учебное заведение, полностью ориентированное на решение стоящих перед компанией производственных задач.

"Это пример для подражания. Для нас особенно важно, что и в качестве учебного оборудования, и на реальном производстве "Сургутнефтегаз" широко использует продукцию тюменских предприятий. Сургутские нефтяники на протяжении многих лет активно сотрудничают с нашими машиностроителями, задавая современные стандарты, в том числе в сфере импортозамещения. Я уверен, что у нашего сотрудничества – хорошие перспективы", – врио губернатора. Он также добавил, что Югра и Тюменская область имеют большой опыт подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в крупных нефтегазовых компаниях.

"Только в "Сургутнефтегазе" трудятся сегодня около 12 тыс. выпускников Тюменского нефтегазового университета. Мы обсудили с Натальей Комаровой перспективы реализации совместных образовательных проектов по подготовке специалистов, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", – сообщил Александр Моор.

Другие новости по темам: Александр Моор, визит в Сургут, Сургутнефтегаз
23.08.2018 16:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:30 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Александр Моор в Сургуте обсудил с Натальей Комаровой подготовку нефтяников
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+