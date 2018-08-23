Екатеринбуржцы под дождем митингуют против пенсионной "реформы" и закрытия ДК "Химмаш"

Жители Екатеринбурга сегодня вышли на митинг против повышения пенсионного возраста и закрытия ДК "Химмаш". В Комсомольском сквере в микрорайоне Химмаш собралось около 30 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Протестующие под дождем подписывают обращение президенту Владимиру Путину с требованием отправить в отставку российское правительство из-за повышения пенсионного возраста. Первым слово взял председатель координационного совета союза трудящихся Алексей Решетько.

"Единая Россия" предала всех нас, мы объявляем протест", - заявил выступающий.

Также в сквере собирали подписи и за отставку депутата Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева, которому принадлежит ДК "Химмаш" (через его инвестиционную компанию "AVS Group" - прим. ред.). Активисты боятся, что ДК снесут. По их мнению, властям нельзя верить на слово. Все собранные подписи общественники передадут в суд.

Среди других требований участников митинга - не повышать НДС и тарифы ЖКХ.

Отметим, что координационный совет союза трудящихся 28 августа проведет еще один митинг против пенсионной "реформы" в парке камвольного комбината на Вторчермете. По словам представителей организации, акция в ближайшее время будет согласована с министерством безопасности.