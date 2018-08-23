На въезде в Екатеринбург столкнулись легковушка и автобус. Есть пострадавший

На въезде в Екатеринбург со стороны Верхней Пышмы на ул.Космонавтов произошло ДТП. Из-за этого люди встали в длинные пробки. Как пишут очевидцы в социальных сетях, столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавший, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Есть пострадавшие. На месте работают спасатели и реанимация", - пишут уральцы.

Сотрудники ГИБДД также работают на месте происшествия.

На данный момент в Екатеринбурге неблагоприятные погодные условия - идёт дождь, а ранее МЧС объявили о штормовом предупреждении.