На Среднем Урале выдали уже 10 тысяч электронных больничных

На Среднем Урале оформлен 10-тысячный листок временной нетрудоспособности в электронном виде. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Врачи отмечают, что электронный больничный лист предпочтительнее бумажного аналога, поскольку для пациента значительно сокращается время ожидания его оформления. А для поликлиники он удобен тем, что теперь не требуется получать бумажные бланки. Кроме того, данные на пациента при оформлении электронного больничного вводятся один раз и не требуют повторного занесения, что высвобождает время врача на общение с больным.

Ко всему прочему, больничный лист в цифровом формате невозможно испортить или потерять. А при расчетах пособий исключается возможность многих непреднамеренных ошибок, данные при этом легче проверить и, если это необходимо, исправить.

Стоит отметить, что сегодня техническую возможность оформлять электронный больничный имеют 99 государственных и 11 муниципальных больниц и поликлиник, четыре ведомственных и одно федеральное медицинское учреждение, а также семь частных клиник Свердловской области.