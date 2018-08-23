"Калашников" представил будущего конкурента Tesla на базе Иж

Концерн "Калашников" разработает технологию электрического суперкара на базе кузова автомобиля Иж-21252 "Комби", который в перспективе может составить конкуренцию Tesla.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Калашников Media", электрический концепт-кар CV-1 был представлен на международном форуме "Армия-2018".

В основе концепта несколько оригинальных систем, разработанных концерном. Как отмечают в компании, будущий электрокар получит общий бортовой вычислитель собственной разработки, который позволит отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи.

В конце 2017 года сообщалось, что в Приморском крае наладят производство электрокаров. Компания "Прометей", которая является совместным предприятием российской компании "Технохолдинг Сумотори" и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd., планирует в 2019 году построить завод.