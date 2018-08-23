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Тренажеры под открытым небом - еще одна площадка пополнила спортивную базу свердловчан
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спортплощадка, торжественное открытие, благотворительный фонд Антона Шипулина, школа-интернат №2 (2015) | Фото: Накануне.RU

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга торжественно открыли новый спортивный корт рядом с «кварталом новаторов». Площадка многофункциональна — летом здесь можно играть в футбол на мягком покрытии из искусственной травы, а зимой корт можно залить для игры в хоккей. Пользоваться сооружением могут все жители района. Следить за порядком и обслуживать спортивный объект будет администрация Орджоникидзевского района.

Новый корт — не единственный спортивный объект, из открывшихся в последнее время в Свердловской области. Создаются все условия для занятия спортом не только детей, но и взрослых. По данным министерства физической культуры и спорта, в прошлом году в Свердловской области было возведено и реконструировано 77 спортивных сооружений, на проведение работ было выделено 11,4 миллиарда рублей.

спортплощадка(2017)|Фото:vk.com

Кроме того, в уральской столице появляются и отдельные спортивные площадки под открытым небом, на которых есть лесенки, брусья, турники, рукоходы и различные лазалки. "Можно провести тренировку по пути домой с учебы или работы, не тратя дополнительного времени на поездку в тренажерный зал, — отметили в администрации Екатеринбурга, — Площадки есть в Ленинском районе — в парке Архипова, на улице Академика Бардина, 15, в Зеленой Роще и парке Чкалова. В Железнодорожном районе в СК «Динамо», в Октябрьском районе — в парке имени Энгельса, на улице Лучевой, 35, в парке 50-летия Советской Власти на Метеогорке и в саду имени Павлика Морозова".

Спортивные площадки есть в Орджоникидзевском (СОК «Калининец») и Чкаловском районе (на улице Рощинской, 37 и в рекреационной зоне возле ТЦ «Дирижабль»). Многие площадки оснащены хорошим амортизирующим покрытием и всеми необходимыми для самостоятельных тренировок снарядами. Размеры уличных спорткомплексов разные — есть небольшие, площадью около 150 квадратных метров, а есть гигантские, как в парке Чкалова или возле стадиона «Калининец» — их площадь составляет около тысячи квадратных метров.

Немало объектов создано в регионе и для развития профессионального спорта. Так, одним из самых значимых спортивных событий Урала в этом году стало открытие Академии единоборств. Это первый подобный объект в области, полностью ориентированный на развитие единоборств, и самый большой в стране.

"В здании спортивного комплекса шесть этажей, — рассказали в Уральской академии единоборств РМК, — Есть залы для занятий боксом, греко-римской борьбой и MMA, тайским боксом, карате и дзюдо. Есть и тренажерный зал. Всего можно осваивать более десяти видов боевых искусств. Есть и ринг с трибунами. С самого открытия академии звонят люди, приходят, интересуются, записываются на занятия сами, подбирают секции для детей. К работе привлечены опытные тренеры".

алтушкин, академия единоборств рмк(2018)|Фото:пресс-служба губернатора свердловской области

К слову, директором нового спортивного центра был назначен Иван Штырков — русский самбист и боец смешанных единоборств, бронзовый призер чемпионатов России по самбо, мастер спорта России. Открытие в Свердловской области крупного спортивного центра, который специализируется именно на единоборствах, действительно обосновано. Ведь в регионе различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек.

Чемпионат мира по футболу оставил региону не только яркие впечатления, но и богатое материальное наследие — сооружения, здания и инфраструктуру для детского спорта. В регионе была разработана программа использования спортивных объектов после ЧМ по футболу. Все тренировочные площадки отданы горожанам и детским спортивным школам. Так, парк-стадион «Ермак» передан детско-юношеской школе олимпийского резерва № 18. Стадион «Калининец» получила футбольная школа «Урал», где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион «Исеть» отошел детским-юношеским спортивным школам «Буревестник» и «Локомотив», насчитывающим 250 воспитанников. Реконструированный несколько лет назад стадион «Урал» после матчей ЧМ стал площадкой для детских команд одноименного футбольного клуба в структуре футбольной академии, насчитывающей более 200 воспитанников.

Помимо единоборств и футбола, в регионе активно развиваются и зимние виды спорта. " На данный момент в Свердловской области действует более 600 открытых хоккейных кортов и около 20 крытых ледовых арен, — рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, — Хоккейную подготовку ведут около 40 отделений детско-юношеских спортивных школ".

хоккей, турнир памяти Парышева, Курган, Зауралье, Рубин(2018)|Фото:Накануне.RU

В этом году в регионе планируется открыть шесть ледовых арен. На каждую из них было выделено по 350 миллионов рублей. Эти площадки предназначены для проведения тренировок и соревнований городского, областного и федерального уровней по хоккею и фигурному катанию.

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23.08.2018 15:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:24 Екб

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Тренажеры под открытым небом - еще одна площадка пополнила спортивную базу свердловчан
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