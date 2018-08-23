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"Газпром нефть" внедряет на промыслах Югры сверхнадежное инновационное оборудование
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Газпромнефть, Газпромнефть-Хантос, первая нагнетательная скважина (2018) | Фото: Газпром нефть

На Южно-Приобском месторождении "Газпром нефти" в ХМАО начала работать первая нагнетательная скважина, оснащенная современным высокоэффективным оборудованием. По предварительным расчетам, срок его службы без ремонта – до 15 лет, что в четыре раза превышает традиционные показатели, сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Хантосе".

Комплекс инженерно-технических решений для создания долговечных нагнетательных скважин разработали специалисты Научно-технического центра "Газпром нефти" и нефтедобывающего предприятия совместно с представителями других российских компаний. При строительстве таких скважин используются новые материалы, устойчивые к высокому давлению и различным химическим веществам. Также для дополнительной защиты конструкции применяется специальное герметизирующее оборудование – пакеры (приспособление для перекрытия и изоляции отдельных зон скважин) с дополнительными защитными покрытиями.

Через нагнетательные скважины в пласт закачивается вода, газ или реагенты, которые вытесняют нефть в сторону добывающих скважин. Такой способ разработки позволяет повысить объем добычи, "вымывая" из пласта дополнительные объемы нефти. Однако из-за воздействия высоких нагрузок и агрессивной химической среды примерно раз в три-четыре года скважины приходится останавливать на ремонт, что приводит к сокращению объемов добычи. Увеличение времени эксплуатации оборудования позволит сократить операционные затраты и повысить эффективность разработки месторождений.

Газпромнефть, Газпромнефть-Хантос, первая нагнетательная скважина(2018)|Фото: Газпром нефть

В 2018 году на Южно-Приобском месторождении планируется протестировать несколько долговечных скважин.

"Высокая надежность и безопасность – приоритетные направления нашего бизнеса, позволяющие предприятию быть лидером по эффективности на всех этапах производства. Сегодня отечественные производители с успехом отвечают нашим требованиям, предлагая оптимальные решения и технологии. Применение новых конструкционных подходов к строительству и ремонту высокотехнологичных нагнетательных скважин позволит повысить качество управления разработкой месторождения", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан.

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23.08.2018 15:35 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
17:35 Екб

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"Газпром нефть" внедряет на промыслах Югры сверхнадежное инновационное оборудование
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