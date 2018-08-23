Порошенко готовит перенос президентских выборов

Администрация президента Украины намерена перенести президентские выборы, намеченные на 31 марта 2019 года. Об этом заявил в Facebook депутат Верховной рады Леонид Емец. По его словам, в Конституционный суд готовится соответствующее представление.

Об этом же написал заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин. Он считает, что это будет сделано с целью снизить явку, что облегчит манипулирование результатами. Выборы перенесут на начало лета.

Рахманин указывает на противоречие в конституции, в статье 103 которой говорится, что президент избирается на пять лет, а выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента. А в статье 104 говорится, что отсчет президентских полномочий начинается с момента принятия присяги. Порошенко принес присягу 7 июня 2014 года.

Как сообщало Накануне.RU, о планах Порошенко сорвать президентские выборы на Украине путем эскалации военных действий в Донбассе заявляла Юлия Тимошенко.