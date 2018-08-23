Новосибирский вуз к приезду священников завесил одеялами статуи обнаженных мужчин и женщин

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли статуи обнаженных мужчин и женщин, стоящие в фойе первого этажа. Сделано это было, по всей видимости, чтобы не шокировать пришедших священников.

Как сообщает НГС, сегодня в архитектурном вузе проходит одно из мероприятий форума "Новосибирск - город безграничных возможностей", на который пригласили делегацию из епархии, чтобы обсудить доступность храмов для маломобильных людей. В связи с этим скульптуры было решено прикрыть, рассказал один из участников мероприятия.

В пресс-службе университета подтвердили, что закрывали несколько статуй одеялами, когда шел форум с участием представителей церкви, но заверили, что сейчас статуи уже снова открыты. При этом в вузе не стали пояснять, с какой целью все это делалось.