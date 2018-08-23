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Новости
23.08.2018 15:14 Мск (17:14 Екб)
религия | Сибирский ФО | В России
Новосибирский вуз к приезду священников завесил одеялами статуи обнаженных мужчин и женщин
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статуи, вуз (2018) | Фото: news.ngs.ru

В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли статуи обнаженных мужчин и женщин, стоящие в фойе первого этажа. Сделано это было, по всей видимости, чтобы не шокировать пришедших священников.

Как сообщает НГС, сегодня в архитектурном вузе проходит одно из мероприятий форума "Новосибирск - город безграничных возможностей", на который пригласили делегацию из епархии, чтобы обсудить доступность храмов для маломобильных людей. В связи с этим скульптуры было решено прикрыть, рассказал один из участников мероприятия.

статуи, вуз(2018)|Фото: news.ngs.ru

В пресс-службе университета подтвердили, что закрывали несколько статуй одеялами, когда шел форум с участием представителей церкви, но заверили, что сейчас статуи уже снова открыты. При этом в вузе не стали пояснять, с какой целью все это делалось.

статуи, вуз(2018)|Фото: news.ngs.ru

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23.08.2018 15:14 Мск | Новосибирск | информационная служба Накануне.RU
17:14 Екб

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Новосибирский вуз к приезду священников завесил одеялами статуи обнаженных мужчин и женщин
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