Спасенную в ямальской тундре девочку нашли в 11 километрах от стойбища. Ее госпитализировали

Пропавшую в тундре 8 августа 15-летнюю школьницу нашли в 11 км от стойбища. Девочка, отправившаяся в гости к брату, сбилась с пути в итоге потерялась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала.

После обнаружения девочку доставили в Тазовскую районную больницу для обследования. В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что в момент долгожданной встречи со спасателями, которая состоялась вечером 22 августа, девочка была измождена. Пока ее искали, она питалась собранными ягодами.

Напомним, школьницу нашли после почти двухнедельных поисков сегодня. Искали ее как по земле, так и по воздуху. Отправившись в гости к брату, чей чум располагается в 6-7 км от ее, до пункта назначения она так и не добралась. Первые трое суток родители искали дочь сами, и только 11 августа они обратились к спасателям.