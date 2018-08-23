В Ленобласти питбуль прогрыз намордник и спас от педофила 11-летнюю девочку

В Ленобласти, в городе Сясьстрое, педофил попытался напасть на 11-летнюю девочку, однако ее спасла собака.

Инцидент произошел днем 22 августа. Как сообщает телеканал "78", преступник схватил школьницу за ноги и потащил в лесополосу, избивая при этом девочку палкой.

Собака смешанной с питбультерьером породы, которую выгуливала девочка, прогрызла намордник и вцепилась в мужчину. Злоумышленнику пришлось отпустить ребенка.

Родители девочки написали заявление в полицию, преступника ищут.

В 2011 году в Екатеринбурге собакаспасла своих хозяев от гибели на пожаре. Огонь в квартире на улице Черепанова возник из-за короткого замыкания. Как выяснилось, жильцы оставили на ночь включенным электровентилятор. Хозяев квартиры разбудила собака, они до приезда пожарных вышли из горящей квартиры.