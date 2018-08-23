В Саратове глава комитета соцзащиты населения города попался на взятке свыше 1 млн рублей

В Саратове глава комитета соцзащиты населения города подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

В настоящее время чиновник задержан и дал признательные показания. Отмечается, что с июня по август 2018 года подозреваемый лично получил от директора юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере поставки детского питания, взятку на общую сумму 1 млн 60 тыс. рублей. В обмен он должен был содействовать беспрепятственному исполнению контрактов, заключенных между Комитетом социальной защиты и юридическим лицом договоров поставки детского питания.

"При получении последней части взятки в сумме 260 тысяч рублей подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России", - говорится в сообщении.

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело.