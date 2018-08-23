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"Уралкалий" строит новый рудник СКРУ-2 стоимостью около 50 миллиардов рублей
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

"Уралкалий" ведет строительство нового рудника СКРУ-2. Проект позволит компании сохранить лидирующие позиции на мировом калийном рынке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий"
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Генеральным проектировщиком Южного рудника СКРУ-2 "Уралкалий" является "ВНИИ Галургия". Планируемая мощность нового рудника - 10 млн тонн руды в год. Инвестиции в строительство составляют около 50 млрд руб.

На новом руднике в южной части шахтного поля СКРУ-2 будет построено два вертикальных шахтных ствола - №1 и №2. Подрядчиком строительства стволов выступает немецкая компания "Тиссен Шахтбау ГмбХ".

"Для компании "Тиссен Шахтбау ГмбХ" участие в столь масштабном и амбициозном проекте "Уралкалия" является большой честью. Наша компания обладает большим опытом в строительстве шахтных стволов, и мы уверены, что самые передовые технологии, используемые в мировой практике, которые мы применяем при строительстве нового рудника, будут способствовать успешной реализации проекта", - отметил советник генерального директора "Тиссен Шахтбау ГмбХ" Хандке Норберт

Ствол №1 скиповой, глубиной 385 метров с его помощью будет выводиться на поверхность сильвинитовая руда, осуществляться подача в рудник свежего воздуха и подача закладочного материала по трубопроводам в рудник. Спуск и подъем персонала, материалов и оборудования будет вестись по клетевому стволу №2. его глубина составляет 349 метров.

Для проходки шахтных стволов применяется метод заморозки горных пород, с помощью которого можно безопасно возводить шахтные стволы в сложных горно-геологических условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Для этого по окружности каждого ствола пробурено 44 замораживающие скважины. Глубина каждой из них составляет 180 метров.

Перед началом проходки стволов на новом руднике СКРУ-2 была проделана масштабная подготовительная работа. На производственной площадке построены вспомогательные сооружения, временные площадки для складирования оборудования, материалов и вынимаемого грунта. Смонтированы и запущены в работу установка по подготовке хладагента и его закачки в замораживающие скважины, установка по приготовлению бетона, построены временные надшахтные здания стволов №1 и №2.

"Уралкалий" активно ведет строительство нового рудника на втором соликамском рудоуправлении. Реализация этого проекта позволит компании сохранить лидирующие позиции на мировом калийном рынке, обеспечит несколько тысяч рабочих мест, а также внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие Соликамска и Пермского края", - прокомментировал строительство рудника гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов.

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23.08.2018 15:23 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:23 Екб

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"Уралкалий" строит новый рудник СКРУ-2 стоимостью около 50 миллиардов рублей
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