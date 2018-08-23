"Конфликтов с руководством у него не было": в Нижнем Тагиле при неизвестных обстоятельствах погиб полицейский

В Нижнем Тагиле погиб полицейский. Сейчас проводится проверка, не исключается версия суицида.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Накануне.RU факт ЧП, но опроверг сведения некоторых СМИ о том, что инцидент якобы произошел в здании территориального ОВД.

"По факту смерти сотрудника отдела полиции №16 Нижнего Тагила Главным управлением МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка. По предварительным данным, 22 августа в 9.00 участковый уполномоченный 1992 года рождения, вооружившись табельным пистолетом Макарова, заступил на службу. После того, как он не явился на вечернее совещание, было принято решение посетить его по месту жительства. В арендуемой квартире на улице Октябрьской младшего лейтенанта обнаружили без признаков жизни. Рядом с ним находились оружие, служебное удостоверение, форменное обмундирование и предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в случившемся. На место происшествия выезжали представители руководства областного полицейского Главка, в том числе руководитель управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Алексей Меньшиков, начальник инспекции по личному составу Юлия Серебрякова, представитель подразделения морально-психологической подготовки Алексей Шипигузев и глава МУ МВД России "Нижнетагильское" Ибрагим Абдулкадыров. В настоящее время устанавливаются более точные обстоятельства произошедшего. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение. Погибший сотрудник был холост, детей, дисциплинарных взысканий и конфликтов с руководством у него не было", - рассказал полковник Горелых.

Свою проверку начал также Следственный комитет. По данным ведомства, уже проведен осмотр места происшествия, а тело умершего направлено на судебно-медицинское исследование для выяснения точной причины смерти. Проводятся опросы родственников, соседей и знакомых полицейского.

"Оснований полагать, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - добавили в СКР.