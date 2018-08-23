Александр Левин: Рабочий день придется увеличить

Новый председатель Общественной палаты Свердловской области (ОПСО), избранный сегодня на ее первом заседании в обновленном составе, поделился с журналистами планами работы в новой должности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Задачи, которые стоят перед Общественной палатой, очень большие, а сейчас надо сформировать ее состав, утвердить план работы",- сказал Левин, пояснив, что в структуре организации будет создано восемь комиссий и 22 рабочие группы по профильным направлениям - от культуры до промышленности.

Новый председатель, отвечая на вопрос Накануне.RU, не слишком ли велика для него нагрузка, ведь он еще возглавляет Свердловской творческий Союз журналистов и является вице-президентом футбольного клуба "Урал", сказал, что справится и с ней, хотя за всю работу на общественных должностях денег не получает.

"Я еще председатель ГЭК на журфаке, состою во многих советах, это все общественная работа, - пояснил Левин. - И должность председателя палаты - тоже на общественных началах. Сразу у многих возникает вопрос, что везде получаю заработную плату. Но ни в Союзе (журналистов), ни здесь (в ОПСО) заработная плата не предполагается".

По его словам, никто из членов ОПСО денег за свою деятельность в палате не получает, на зарплате - только сотрудники аппарата.

"Нагрузки очень много, поэтому буду увеличивать время рабочего дня", - резюмировал Левин.