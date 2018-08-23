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Надзорные органы Прикамья посетили опасную зону у воронки на соликамском руднике СКРУ-2
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Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

В Прикамье представители надзорных краевых органов, а также администрации Соликамска посетили огороженную опасную зону в районе воронки, образовавшейся в 2014 г., и ознакомились с комплексом мер, предпринимаемых компанией "Уралкалий" для минимизации последствий образования воронки на руднике СКРУ-2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В опасной зоне для оценки ситуации побывали представители Березниковской природоохранной прокуратуры, прокуратуры Соликамска, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, МЧС, Министерства природных ресурсов Пермского края.

Представители надзорных ведомств ознакомились с работой мини-завода по производству глинистой пасты, которой осуществляется гидрозакладка провальной воронки и приняли участие в совещании в администрации, где заслушали доклад о текущей ситуации на руднике СКРУ-2 и о действиях, которые предпринимает компания. В частности, во время совещания представителей надзорных органов ознакомили с развернутой уникальной системой мониторинга за развитием ситуации, включающей в себя маркшейдерские, газохимические, геофизические, сейсмологические методы наблюдений, а также космический мониторинг за состоянием земной поверхности.

"С 2014 года, когда "Уралкалий" столкнулся с последствиями землетрясения 1995 года, компания реализовала уникальный в мировой практике комплекс мероприятий по минимизации последствия проникновения пресной воды в калийный рудник. Комплексная система мониторинга и опыт ведущих профильных научных институтов, таких как "Галургия", Горный институт УрО РАН, позволяют своевременно прогнозировать развитие ситуации и реализовывать решения, направленные на обеспечение безопасности", - отметил директор по недропользованию "Уралкалий" Эдуард Смирнов.

Как сообщалось, "Уралкалий" в ноябре 2014 г. приостановил работу рудоуправления "Соликамск-2" и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта. Компания начала работы по устранению последствий аварии, в том числе по закладке отработанного шахтного пространства.

Позднее приток рассола на СКРУ-2 стабилизировался, что позволило "Уралкалию" нарастить объемы закладки. Для гидрозакладки добываемая руда поднимается на поверхность, на фабрике СКРУ-2 из нее извлекается соль, которая смешивается с рассолом и подается обратно в шахту. В результате этого процесса на фабрике производится товарный хлористый калий.

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23.08.2018 14:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:40 Екб

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Надзорные органы Прикамья посетили опасную зону у воронки на соликамском руднике СКРУ-2
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