Стипендии студентам проиндексируют на 4%, несмотря на корректировку прогнозного уровня инфляции

Студенческие стипендии проиндексируют на 4%, несмотря на корректировку прогнозного уровня инфляции, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.

Как отмечается, в ФЗ "О федеральном бюджете" на 2018-2020 гг. прогнозный уровень инфляции составляет 2,8%.

Увеличение объема стипендиального фонда на 4% было запланировано в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на этапе формирования закона о бюджете. "Обращаем внимание, что несмотря на эти изменения, предусмотренный объем стипендиального фонда не сокращается и по-прежнему учитывает увеличение на 4% от объема 2017 года", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о том, что с 1 сентября 2018 года стипендии российским студентам проиндексируют на 4% в ноябре 2017 г. заявляла глава Минобрнауки Ольга Васильева.