Избивший Dj Smash экс-депутат в том же ночном клубе рассек бровь и разбил нос пермяку, - прокуратура

Озвучены детали второго уголовного дела бывшего депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева, который получил срок за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в январе бывший депутат в баре-клубе "Дом культуры", там же, где позже произошла потасовка с Ширманом, из хулиганских побуждений разбил молодому пермяку нос, а после рассек бровь ударом кулака. Травмы квалифицированы как "легкий вред здоровью". По делу утверждено обвинение, после вручения его участникам документа материалы уйдут в Ленинский райсуд Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". Позже политик решил обжаловать вердикт. В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз".