Отметили годовщину Курской битвы: рассекретили рассекреченное, перевернули танк

Сегодня в России отмечают День воинской славы – праздник, посвященный победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками во время Курской битвы.

К этому дню Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы, сообщается на сайте, посвященном 75-летию битвы. Одно из главных мест в списке рассекреченных данных – директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Курская битва – это завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне, то есть после этого советские войска только наступали. Крупные военные операции гнали немцев вначале к границе, а потом мы освобождали Европу. Была предотвращена последняя крупная попытка немцев перехватить стратегическую инициативу, она не сбылась", – поясняет важность сегодняшней даты историк Борис Юлин.

Как сообщает Минобороны, в рассекреченных к этому дню документах запечатлен подвиг воинов, эти данные – прямое свидетельство невиданных масштабов сражения. Но что нам стало известно из этих "секретных" документов, которые подготовило Министерство обороны? Оказывается, координацией всех действий на четырех фронтах занимались некие "товарищи Юрьев и Александров". На самом деле, во избежание утечки информации под этими псевдонимами скрывались маршалы СССР Георгий Жуков и Александр Василевский. Может быть, такая информация будет интересна романистам, считает главный научный сотрудник Института российской истории РАН. доктор исторических наук и архивист Юрий Жуков, но на самом деле большого интереса документы не представляют ни для историков, ни для широкой общественности.

"Рассекречивание? Ничего серьезного, интересного и любопытного от этого рассекречивания ждать не приходится. Это никак не влияет на оценку сражения, не влияет на представление об этом – мало ли кто как кого в шифрованном послании называл, все это несущественные детали, – говорит Юрий Жуков в беседе с корреспондентом Накануне.RU. – Все, в принципе, уже известно. Поэтому обращать внимание на то, что Министерство обороны делает вид, что рассекречивает документы, не стоит".

По его словам, этот день важен по другому поводу: так как эта битва – вторая по важности после Сталинграда, и отмечать ее надо не просто Днем воинской славы, а более масштабно.

"Отмечать нужно, но без бело-сине-красных флагов российских, потому что тогда под этими флагами ходили наши враги – "власовцы", а мы сражались под красными знаменами, и поэтому на всех торжествах, посвященных Великой Отечественной войне, должны присутствовать только красные флаги Советского Союза", – говорит историк.

Действительно, рассекреченные документы касаются деталей, и вряд ли их можно назвать сенсационными. Например, здесь есть донесение штаба Центрального фронта от 15 июля 1943 г. о переходе войск фронта в наступление на Курско-Орловском направлении, наши войска тогда продвинулись на 3 км, встречая "упорное сопротивление противника, отбивая его контратаки".

Также среди документов, опубликованных Минобороны, есть схема действий 12-гогвардейского батальона минеров в тылу противника с 25 июля по 9 сентября 1943 г., распоряжение начальника инженерных войск Центрального фронта от 10 августа 1943 г. о засылке групп минеров в тыл противника.

"Такие новости у меня всегда вызывают удивление, – говорит историк Борис Юлин в связи с рассекречивании документов. – Дело в том, что 10 лет назад, когда министром обороны был еще Сердюков, его приказом все документы по Великой Отечественной войне вплоть до 1945 г. были рассекречены. То есть речь идет не о рассекреченных документах – потому что нельзя постоянно рассекречивать одни и те же документы – а о том, что их вводят в оборот уже просто потому, что гриф секретности снят".

На сайте проекта также можно увидеть листовки того периода, поднимающие воинский дух на фронте, здесь подавался пример мужества других солдат и офицеров, создавалось ощущение единства и братства воюющих, есть и боевое донесение об освобождении города Орел, также на сайте опубликован полный отчет о боевых действиях на Орловско-Курской дуге.

Сегодня в Курске прошел парад в честь 75-летия победы в битве, его возглавил легендарный Т-34, но, как сообщила пресс-служба ЗВО, при погрузке на трал танк съехал с платформы и перевернулся. Это ЧП напоминает недавнюю позорную халатность военных в Волгограде (бывшем Сталинграде, – прим.), где в феврале этого года на параде победы в Сталинградской битве пронесли Знамя Победы без сперпа и молота.

"Дней памяти и воинской славы очень много, а реальной памяти все меньше, потому что отмечать каждый год День Победы со все большим размахом, все большим шоу, но при этом забывать упомянуть Верховного главнокомандующего, председателя Государственного комитета обороны – это, извините, шизофрения. И мавзолей Ленина закрывать тряпкой, хотя именно на нем принимался Парад Победы в 1945 году, – это то же самое, что все время говорить про "русское оружие" и говорить о победе "русской армии", хотя были советская армия и советское оружие", – говорит историк Борис Юлин.