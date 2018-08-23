В Челябинске малолетки пробрались в сотовый салон, избили сторожа и украли гаджеты на сумму почти в 1 млн рублей

В Челябинске поймали малолетних разбойников, которые ограбили салон сотовой связи.

Инцидент произошел ночью 21 августа - четверо молодчиков от 15 до 18 лет проникли в салон, избили сторожа и украли смартфоны и планшеты на общую сумму более 960 тыс. рублей.

Благодаря совместной оперативной работе полиции и следователей СК преступление быстро раскрыли, а нападавших задержали, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствием устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.